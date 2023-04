An einer musikalisch-dynamischen Erholungskur für Psyche und Intellekt können Gäste und Bad Kissinger am Samstag, 6. Mai, im Rossini-Saal teilnehmen. Die Steptokokken versorgen ihr Publikum bei ihrem Programm „Die Resilienz-Revue“ ab 19.30 Uhr mit hochdosierter Medizin-Musik-Comedy, heißt es in der Pressemitteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 1. Bad Kissinger Gesundheitswochen statt. Vom 1. bis zum 31. Mai sind Interessierte zu zahlreichen gesundheitsförderlichen Angeboten, Veranstaltungen und Mitmachaktionen in Stadt und Stadtteilen eingeladen. Weitere Infos unter badkissingen.de/gesundheitswochen. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel. 0971/804 8444, online unter badkissingen.de/events oder per E-Mail kissingenticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Isabelle Hannemann