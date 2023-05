Die Berichte der Abteilungen standen bei der Jahreshauptversammlung des SV Garitz im Mittelpunkt, wobei die Erfolge der Mannschaften den Sorgen der Verantwortlichen in Bezug auf den Mangel an ehrenamtlichen Übungsleitern gegenüberstanden. Von 804 Mitgliedern sind fast die Hälfte Kinder und Jugendliche, die im Fuß- oder Handball, im Tischtennis, Allkampf oder Turnen Sport treiben.

Vorsitzender Oliver Mainberger berichtete in der Sportgaststätte, dass die Mitgliederzahl um 50 gestiegen ist. Seine Vorstandskollegin Tanja Sadowski stellte den Kassenbericht vor, der Einnahmen und Ausgaben jenseits der 100.000-Euro-Grenze und einen Überschuss aufweist, der für Sondertilgungen der bestehenden Darlehen verwendet wurde. „Unser Ziel ist es, möglichst schnell schuldenfrei zu werden“, so Tanja Sadowski.

Stefan Glöckler, verantwortlich für den Wirtschaftsbereich des Vereins, berichtete von der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung. Dank großzügiger Förderung konnte dies zum Anfang des Jahres 2023 umgesetzt werden, womit eine Energieeinsparung von 70 Prozent verbunden sei. Die Flutlichtanlage sei nun dimmbar sowie über eine App steuerbar, „die jeder Übungsleiter auf seinem Handy hat“.

Eine sehr teure Baustelle sei der Kunstrasenplatz, der in einem ausgesprochen schlechten Zustand sei. Aufgrund bestehender Nießbrauchverträge mit der Stadt habe der Sportverein die Verantwortung, jedoch stünden Summen im Raum, die der Verein nicht tragen könne.

Für das Rakoczyfest 2023, so Glöckler, könne man erneut den Theaterplatz nutzen, auch wenn aufgrund der Neugestaltung Einschränkungen in Bezug auf Bühne und Tanzfläche ergeben. Die Stellflächen für Buden und Sitzgarnituren seien durchgeplant, jedoch sei es schwierig, Lieferanten für die Aufbauten zu bekommen, die Preissteigerungen aufzufangen und Helfer zu aktivieren.

Die Abteilungsberichte begannen mit Fußball und Dominik Werner informierte über den Aufstieg der 1. Mannschaft zur aktuellen Saison, einem sehr jungen und damit unerfahrenen Kader sowie den Saisonverlauf mit Höhen und Tiefen. Auch bei der 2. Mannschaft war es eine Berg- und Talfahrt, wobei „diese wichtig ist, um junge Spieler an die 1. Mannschaft heranzuführen“.

Jugendleiterin Grit Karsten bilanzierte 130 Spieler und Spielerinnen in sieben Jugendmannschaften, und „das ohne eine Spielgemeinschaft“. Danach informierte sie zu den Mannschaften von der U7 bis zu den U18 und bedauerte, dass zum Saisonende leider zwei Übungsleiter ihr jahrelanges Engagement beenden

Stefanie Marci und Tanja Sadowski informierten über die Handball-Juniorinnen. Bei den Minis sowie der E- und D-Jugend werde in Turnieren ohne Wertung gespielt, wobei die Garitzer Mädchen erfolgreich waren. Bei 50 Kindern in den drei Klassen sei man „am Limit“, so dass man für den Herbst eine Warteliste bilden musste.

Die C- und B-Handballjugend waren jeweils sehr junge Mannschaften, die sich trotzdem in ihrer Klasse behaupteten und sich für die nächste Runde viel vornehmen, weil die Mannschaften in identischer Besetzung auflaufen können. Die Damen der SG Garitz /Nüdlingen belegten den 7. Platz in der Bezirksoberliga Unterfranken, obwohl man von Ausfällen gebeutelt wurde und sich drei Spielerinnen um das Training und die Betreuung bei den Spielen gekümmert haben.

Yves Engels von der Allkampf-Abteilung berichtete von 51 Aktiven, davon 46 Kinder und Jugendliche. Sieben Aktive sind in der Leistungsgruppe, die auf Turnieren in Slowenien oder Bregenz, auf Meisterschaften in Regensburg oder Köln sehr erfolgreich waren. Allkampf und Taekwondo als Kampfkunst präsentiere man bei den Kissinger Vereinstagen, bei der Zelttheaterwoche und beim Kissinger Ferienprogramm.

Tischtennis-Abteilungsleiter Martin Goldstein freute sich über eine „vollständige Saison“, wobei die 1. Mannschaft als Aufsteiger den 3. Platz und die 2. Mannschaft den 5. Platz in der abgelaufenen Saison belegte. Für die nächste Saison seien wieder zwei „Vierer-Mannschaften“ geplant, wobei man nicht wisse, welchen Modus der Bezirk entscheiden wird.

In der Turnabteilung, so Hiltrud Laus, werden Kinder bis sechs Jahren in zwei Gruppen betreut. Geräteturnen und Ballspiele stehen im Vordergrund und der Wunsch, „dass noch eine Gruppe für ältere Kinder gegründet werden kann“.

Problemlos wurde die angekündigte Änderung der Vereinssatzung genehmigt, so dass in Zukunft die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung nur noch über die örtliche Presse und den Vereinsschaukasten eingeladen werden müssen. Nachgefragt wurde in Bezug auf Bandenwerbung. Wünschenswert, aber schwierig auf dem Sportgelände umzusetzen, so die Antwort des Vorsitzenden. Zudem seien Firmen in der aktuellen wirtschaftlichen Situation eher zurückhaltend oder entscheiden sich lieber für das Sponsern von Trikots oder Trainingskleidung.

Angeregt wurde auch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge: Nachvollziehbar, weil alles teurer werde, andererseits befürchtet man, dadurch Mitglieder zu verlieren – so der Tenor in der Diskussion.

Abschließend wies Oliver Mainberger auf anstehende Termine hin: 23. Juni Sonnwendfeuer am Sportgelände, 7. bis 9. Juli Zeltlager am Farnsberg, 4. bis 7. September St.-Pauli-Fußballcamp auf dem Garitzer Sportgelände. kws