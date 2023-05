Mehr als 800 Teilnehmende waren bereits am Donnerstagabend der Einladung der Akademie Heiligenfeld in den Regentenbau gefolgt, um bei der Eröffnung des Kongresses „Leben lieben“ durch Joachim Galuska , Gründer und Gesellschafter der Heiligenfeld GmbH, dabei zu sein, teilt die Heiligenfeld GmbH in einer Pressemeldung mit.

Galuska hielt den Eröffnungsvortrag zum Thema „Unsere Seele liebt das Leben“. Er ging darauf ein, dass das Leben der letzten Jahre wie eine Reise gekennzeichnet war durch: Erschütterungen – Schmerz – Versuchen zu verstehen – immer wieder leben – innehalten und sich rückbesinnen – die Würde des Menschen spüren und die Würde des Sterbens – die kollektive Infektion vermeiden – Zwischenleben – sich bewahren – unsere Seele spüren – lebendige Natürlichkeit – auf dem Weg zu vergegenwärtigen.

„Leben lieben ist eine wundervolle Grundhaltung für die aktuelle Zeit“, betont Joachim Galuska . Und meint damit, „uns dem Leben als Ganzem zu stellen. Sowohl die Verletzlichkeit, Krankheit, Trauer, Hass, Gier und Verblendung zu spüren als auch seine tiefe Schönheit, innere Freiheit und Größe zu vergegenwärtigen.“

Bis Sonntag erwarteten die Teilnehmenden des Heiligenfelder Kongresses zahlreiche Workshops und Vorträge namhafter Persönlichkeiten rund um die Frage: „Was bedeutet es, Leben zu lieben?“. Das Rahmenprogramm hielt Angebote von der morgendlichen Meditation bis hin zu einem musikalischen Vortag „Auf der Suche nach dem Wunderbaren“ mit Konstantin Wecker und Prof. Rolf Verres bereit. red