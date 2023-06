Im Nachlauf eines Treffens der Kindergartenleiterinnen in Reith konnte Claudia Kolb vom Kinderhaus Kunterbunt in Ramsthal die Wahlkreisbundestagsabgeordnete der CSU, Dorothee Bär , begrüßen.

Bär hatte an dem Treffen teilgenommen und sich über die Wünsche und Nöte der Kindergärten in ihrem Wahlkreis informiert. Sie sagte den Leiterinnen zu, die gesammelten Informationen an ihren Mann, den Hofer Landrat Oliver Bär, sowie an die Familienministerin Ulrike Scharf und den Ministerpräsidenten weiterzugeben. Bei der Veranstaltung in Reith hatte Bär den Wunsch geäußert, einen kleineren und einen großen Kindergarten in ihrem Wahlkreis zu besuchen und sich vor Ort ein Bild zu machen. Dies setzte sie jetzt um und nahm sich Zeit für ihren Besuch und das Spiel mit den Kindern.