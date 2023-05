Schondra — Aktualisiert hat der Marktgemeinderat Schondra in seiner letzten Sitzung die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungsbereich des Marktes Schondra .

Wie Schriftführer Lothar Ziegler erläuterte, wurden die Kosten für Zweitschriften geändert und eine Gebührenanpassung bei Zweckentfremdung von Wohnraum vorgenommen.

Nichts gegen Plananpassung

Der Markt Oberthulba will den Bebauungsplan Freizeitgelände Thulba ändern und gleichzeitig seinen Flächennutzungsplan anpassen. Wie Bürgermeister Bernold Martin ( CSU ) dazu anmerkte, seien die Belange des Marktes Schondra nicht berührt, so dass das Gremium dem Vorhaben zustimmte.

Bürgerversammlung für alle

Zustimmung erhielt auch der Tekturantrag auf Baugenehmigung zum Neubau einer Produktions- und Lagerhalle auf dem Grundstück Im Märzgrund 2. Wie der Bürgermeister darlegte, hatten sich bei der Maßnahme während des Baues aus Gründen des Brandschutzes verschiedene Änderungen ergeben, die besonders die Lage von Türen zum Altbau und Fluchttüren betrafen.

Abschließend gab Bürgermeister Martin bekannt, dass die Bürgerversammlung, gemeinsam für alle Gemeindeteile, am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr in der Schondratalhalle in Schondra stattfindet. bto