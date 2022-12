Kissinger Winterzauber : Mit ihrem Programm „Alle Jahre wilder!“ zeigen die drei Musiker von Wildes Holz am Samstag, 17. November, wie man das kleine Folterholz – alias die Blockflöte – mit einer akustischen Gitarre, einem Kontrabass und einer ordentlichen Portion Rock’n’Roll so kombinieren kann, dass eine irrwitzige (Weihnachts-)Musik entsteht. Ab 19.30 Uhr wird es im Max-Littmann-Saal spektakulär. Infos unter badkissingen.de/flyerkissingerwinterzauber. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 und online unterbadkissingen.de/events. Foto: Olli Haas