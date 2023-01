Ab jetzt gilt es. Der Premiumwanderweg Extratour Michelsberg bei Münnerstadt hat es unter die 15 schönsten Wanderwege Deutschlands geschafft. Nun hat die Zeitschrift „Wandermagazin“ das große Finale eingeläutet. Bei einer Publikumswahl wird der schönste Wanderweg Deutschlands 2023 gesucht. Ab sofort bis zum 30. Juni können alle Interessierten abstimmen.

In Münnerstadt hoffen die Verantwortlichen natürlich auf ein wenig Lokalpatriotismus. Aus sechs Bundesländern kommen die Bewerber, aus Bayern sind gerade einmal zwei im Finale: Leitzachtaler Bergblicke in den Voralpen und die Extratour Michelsberg.

„Die als Premiumweg zertifizierte Extratour „Michelsberg“ verläuft auf abwechslungsreichen Wegen rund um den Michelsberg bei Münnerstadt “, so beschreibt das „Wandermagazin“ den Weg. „Dabei bieten sich dem Wanderer herrliche Ausblicke über die Hohe Rhön, das Land der offenen Ferne, bis zum Thüringer Wald sowie interessante Einblicke in die frühe keltische Siedlungsgeschichte rund um die stimmungsvolle Ruine der Michaelskirche.“ Abschließend biete sich ein Spaziergang durch die historische Altstadt mit ihren zahlreichen kunst- und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten an.

Es gibt mehrere Möglichkeiten abzustimmen, erläutert Kilian Düring, zuständig für Stadtmarketing und Tourismus. In der Touristeninformation, im Rathaus und in vielen Geschäften liegen Stimmkarten aus. Wer das Porto sparen will, kann seine ausgefüllte Karte bei der Touristeninformation oder im Bienenhaus in den Briefkasten werfen. Das Abstimmen ist auch unter wandermagazin.de/wahlstudio möglich. Außerdem sind auf den Stimmkarten und Werbeplakaten ein QR-Code aufgedruckt, der eingescannt werden kann und den Nutzer direkt zur Abstimmung führt.