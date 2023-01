Bei der „Abendlichen Runde mit dem Badkommissar“ führt Gustav Binder als Badkommissar Alexander von Moreau im eleganten Anzug mit Melone und Regenschirm Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 21. Januar, durch Bad Kissingen . Der Weg führt von den historischen Kuranlagen über den Innenhof des Luitpoldbads durch die idyllische Altstadt bis in den Rosengarten, so eine Pressemitteilung des Veranstalters Bayer. Staatsbad Bad Kissingen . Die circa 90-minütige Führung startet um 20 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/8048 444 oder E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können Tickets online unter badkissingen.de/events gekauft und dann an der Tourist-Information abgeholt werden. Foto: Nina PereiraSanto