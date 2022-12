Nach mehr als 26 Jahren hat der Caritasverband im Landkreis Silvia Herrmann in den Ruhestand verabschiedet. Sie sei stets eine engagierte Mitarbeiterin und später Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle für Suchtprobleme gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas . Seit 1996 begleite sie Menschen, die von einer Suchterkrankung betroffen sind auf oft steinigen Wegen. Stets sei es ihr gelungen, Menschen in schwierigen Lebenslagen Unterstützung anzubieten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diejenigen, die in die Beratung kommen, das nicht immer ganz freiwillig tun. Miriam Nusser, Fachbereichsleiterin der Beratungsstellen, dankte Silvia Herrmann für ihr Wirken und die Entwicklung der Stelle. Hermanns Nachfolge übernimmt Judith Hack. red/Foto: Miriam Nusser