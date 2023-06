Am Samstag war es so weit: Der Faber 24 in Nüdlingen wurde offiziell von MdB Dorothee Bär , MdL und Staatssekretär Sandro Kirchner sowie dem stellvertretenden Landrat Emil Müller und dem Nüdlinger Bürgermeister Harald Hofmann feierlich eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma Faber.

Zahlreiche Kundinnen und Kunden und Nüdlinger besuchten die Eröffnung, zu der die Firma Faber gegrillte Bratwürste zugunsten des „Jonas hilft e.V.“ verkauft hat. Der Erlös kam dem Verein, der sich für tumor- und leukämiekranke Kinder einsetzt, zu 100 Prozent zugute. Die zahlreichen Spenden wurden von der Bäckerei Schmitt und der Firma Faber auf 750 Euro aufgerundet.

Faber 24 befindet sich an der Kissinger Straße 56 auf dem Gelände der Bäckerei Schmitt und verkauft an sieben Tagen 24 Stunden neben Wurst-, Schinken- und Fleischwaren und Faber-Produkten aus der Feinkostküche auch Backwaren der Bäckerei Peter Schmitt und regionale Produkte aus dem Netzwerk „Heimatunternehmen Main-Rhön e.V.“. Eine einmalige Registrierung genügt, um einkaufen zu können. Infos: faber-feinkost.de/standorte/faber24-smart-store/. red