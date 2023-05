Zur Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes der CSU-Seniorenunion konnte dessen Vorsitzender , Siegfried Erhard , im Sportheim der DJK Reith 90 Mitglieder begrüßen. Da bei dieser Veranstaltung auch das 20-jährige Bestehen des Kreisverbandes Bad Kissingen gewürdigt wurde, freute er sich ganz besonders, dass Maria Neder, die Witwe des Gründers und ehemaligen Landrates Herbert Neder , gekommen war. Dankbar erinnerte er an dessen unermüdliches Wirken in seinem Heimatort Oberthulba, im Landkreis Bad Kissingen und eben insbesondere für den Kreisverband der Seniorenunion .

Die stellvertretende Landesvorsitzende der CSU-Seniorenunion, Christel Teroerde, wurde von Erhard ebenso willkommen geheißen wie der Ehrenvorsitzende des Kreisverbandes, Eberhard Gräf, und der Bezirksvorsitzende Walter Gutmann . Aus der aktuellen Politikerriege begrüßte er den stellvertretenden Landrat, Gotthard Schlereth , den Bürgermeister von Oberthulba, Mario Götz, sowie den Fraktionsvorsitzenden der CSU im Kreistag, Martin Wende .

In seiner Eröffnungsrede nannte Siegfried Erhard aktuelle politische Schwerpunkte, für die sich die Seniorenunion einsetzt und stark macht. Er legte aber auch dar, wogegen sich der Verband wendet. Hierzu gehöre das ganz entschiedene Nein des Verbandes zu einer Legalisierung des Cannabis-Konsums und die Ablehnung einer Führerscheinprüfung für ältere Verkehrsteilnehmer, die er als diskriminierend bezeichnete. Die übereilten Heizungsvorschriften der Ampel, die Reglementierung von Essgewohnheiten und die geplante Wahlrechtsreform, die dazu führe, dass ganze Regionen ohne politische Vertreter im Bundestag sein könnten, sind weitere Anlässe zu Kritik, die von der Seniorenunion ausgesprochen werde.

In einem Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres erinnerte der Vorsitzende an die Highlights 2022/2023. Er lobte auch die Arbeit der drei Ortsverbände Bad Brückenau, Hammelburg und Oberthulba. Wenn man die dortigen Aktivitäten hinzuzählt, dann kommen rund 50 Veranstaltungen der CSU-Seniorenunion in diesem einen Jahr zusammen, bei denen den aktuell 480 Mitgliedern gezielte Informationen vermittelt wurden. Sein Dank galt allen, die dazu beigetragen haben, dass dies alles möglich war.

Unter dem Motto „ Seniorenunion seit 20 Jahren – Starke Gemeinschaft mit Erfahrung“ folgte der unbestrittene Höhepunkt der Veranstaltung. Das Gründungs- und Vorstandsmitglied Kurt Heim hatte seinen Rückblick auf die 20 Jahre in Gedichtform gekleidet und erhielt dafür anhaltenden Applaus.

Siegfried Erhard übernahm die Ehrung der Gründungsmitglieder. Dies sind: Gerhard Adam, Kurt Heim, Manfred Hoffmann, Herbert Huppmann, Christa Jansen, Adalbert Kiesel, Peter Klaje, Helmut Kolb, Wolfgang Krüger, Paul-Bernhard Küthe, Otmar Pfister, Erich Schießer, Rainer Werner und Herbert Winter. Als Zeichen der Dankbarkeit für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten sie aus seiner Hand ein Präsent.

Keine Überraschungen gab es bei den Wahlen der Vorstandsmitglieder der CSU-Seniorenunion und Delegierten. Abgesehen von kleinen Änderungen kann das bewährte Team seine erfolgreiche Arbeit für die CSU-Senioren fortsetzen. Die Ergebnisse im Einzelnen: 1. Vorsitzender Siegfried Erhard , Stellvertreter sind Walter Gutmann , Hildegard Schöbel-Bossinger, Edwin Häfner, Ludwig Sand. Als Schatzmeister fungiert Helmut Kolb, der von Christian Neugebauer vertreten wird. Schriftführerin ist Elisabeth Kuhn, Stellvertreterin: Carmen Ruppel. Pressewart ist Walter Kuhn .

Die sieben Beisitzer sind: Manfred Manger, Kurt Heim, Brigitte Wolf, Reinhard Hallhuber, Reiner Reuss, Rosi Hufnagel, Ulrich Kutz. Die Kassenprüfer sind Gerhard Adam und Gerhard Fischer.

Außerdem wurden elf Delegierte und elf Ersatzdelegierte zur Landesversammlung gewählt. Für die Bezirksversammlung wurden 29 Delegierte und 29 Ersatzdelegierte gewählt.

Wende will Renners Nachfolger werden

Die Grußworte der Ehrengäste schlossen sich an. CSU-Fraktionschef Martin Wende stellte sich den Senioren vor als Kandidat seiner Partei für die Nachfolge von Karin Renner bei der Bezirkstagswahl am 8. Oktober. Durch seine enge Zusammenarbeit mit Dorothee Bär , Sandro Kirchner , Thomas Bold und Siegfried Erhard versprach er den Anwesenden eine „Politik aus einem Guss“ zum Wohle der Menschen. Zum Ende seiner Vorstellung dankte er dem alten und neuen Vorsitzenden der CSU-Seniorenunion, Siegfried Erhard , für dessen jahrzehntelange Arbeit im Kreistag sowie in der Gemeinde Oerlenbach und im CSU-Kreisverband . red