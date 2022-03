Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Montag gegen 15.40 Uhr auf der Frankenbrücke. Ein 36-Jähriger wollte mit seinem A-Klasse-Mercedes auf die Stadtautobahn (B 4) in Richtung Lauterer Höhe abbiegen. Er übersah bei seinem Manöver den VW Tiguan eines 50-Jährigen, der Vorfahrt hatte, und fuhr in die Seite des Tiguan. Die Wucht des Zusammenstoßes hatte zur Folge, dass der Tiguan auf den Randstein fuhr und das Geländer zur Bahnstrecke durchbrach. Beide Fahrzeuginsassen hatten ein Riesenglück, dass das Auto nicht von der Brücke auf die Bahntrasse stürzte. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn sperrte die Strecke für rund 30 Minuten. Auch die Auffahrt zur Stadtautobahn war für rund eine Stunde gesperrt. Ein Fahrzeugführer kam leicht verletzt ins Klinikum. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 10 000 Euro. mst