Eine 57-Jährige hatte am Montagabend in der Zeit von 18.05 bis 18.35 Uhr ihren grauen Suzuki auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes geparkt. Beim Betreten des Einkaufsmarktes fiel ihr ein junger Mann auf, der augenscheinlich betrunken war, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht mit. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an diesem im Bereich der Frontschürze vorne rechts eine Delle fest. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen dieses Vorfalls möchten sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 melden. pol