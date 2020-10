Die Kolpingsfamilie in Forchheim veranstaltet am kommenden Samstag unter dem Motto "In Vielfalt vereint" einen Ausflug zu den drei Hausbergen Reifenberg, Feuerstein und Walberla. Der Ausflug beginnt um 14 Uhr vor der Vexierkapelle auf dem Reifenberg, danach geht es um 15 Uhr zum Feuerstein, unter anderem ins KLVHS-Café, und anschließend um 17 Uhr auf das Walberla. Dort endet der Ausflug dann mit einem Abendlob. Zu jeder Station gibt es Texte und Erläuterungen zur Geschichte, der Natur und der fränkischen Heimat. Es können auf Wunsch auch Fahrgemeinschaften gebildet werden, und eine Anmeldung nur einen der Hausberge ist ebenfalls möglich. Aufgrund der Hygieneregeln gibt es allerdings nur eine begrenzte Zahl von Plätzen. Daher wird um eine telefonische Anmeldung unter 09191/66635 oder per E-Mail an anmeldung@kolping-forchheim.de gebeten. red