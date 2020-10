Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen und der daraus folgenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens findet der Adventsmarkt der Gemeinde Mainleus heuer nicht statt. Der Betrieb von Märkten ist aktuell mit vielen Auflagen verbunden. Diese machen den Adventsmarkt in seiner gewohnten Form als sozialen und stimmungsvollen Begegnungsort nicht möglich. All das, was den ursprünglichen Charakter des kleinen vorweihnachtlichen Marktes bisher ausgemacht hat, die heimelige Atmosphäre, das sorglose und entspannte Zusammensein, Plaudern und Miteinander, würde verloren gehen. Um trotzdem Vorweihnachtsstimmung in der Marktgemeinde aufkommen zu lassen,

wird der Adventskalender im ehemaligen Gasthof "Schwarzer Adler" im Dezember wieder Tag für Tag zum beschaulichen Innehalten einladen. Täglich um 18 Uhr wird am Konrad-Popp-Platz vom 1. bis zum 24. Dezember ein neues Fenster erstrahlen, bis an Heiligabend alle "Türchen" geöffnet sind. Seit 2017 wird die Aktion vom Arbeitskreis "Weihnachten" mit engagierten Akteuren durchgeführt. Vereine, Institutionen, Betriebe, aber auch einzelne Privatpersonen wirken dabei mit, das verlassene Gebäude im Zentrum der Marktgemeinde zu einem lebendigen Adventskalender umzugestalten. Das Quartiersmanagement nimmt weitere Anmeldungen gerne entgegen und steht als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung (Kontakt: Theresa Loos, Telefon 09191/340892, E-Mail quartiersmanagement@mainleus.de). red