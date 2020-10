Ansgar, Achim, Adalbert und August suchen endlich ein Zuhause: Die vier Ratten sind männlich, kastriert und lieb, wie das Bamberger Tierheim mitteilt. Abzugeben sind entweder alle auf einmal oder zweimal zwei Tiere. "Das Alter ist uns leider unbekannt. Sie sind aber noch recht jung", heißt es in der Mitteilung des Tierheims. Wer interessiert an den Tieren ist, meldet sich telefonisch unter 0951/700927-0 oder per E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de.