Auch außerhalb der Saison wollen die Radfahrfreunde Kleinbuchfeld-Schnaid-Rothensand aktiv bleiben und laden zum Wandern ein. Eine Wandertour findet am Sonntag, 18. Oktober, zum 587 Meter hohen Tafelberg Neubürg nahe der Ortschaft Wohnsgehaig im westlichen Landkreis Bayreuth statt. Der Treffpunkt ist am Pendlerparkplatz in Hirschaid um 8.30 Uhr. Danach wird zum Parkplatz an der Therme Obernsees gefahren und von dort hinauf zur Neubürg gewandert. Der Rundweg auf dem Hochplateau eröffnet einen Weitblick über die Fränkischen Schweiz. Ferner befindet sich dort auch der Natur-Kunst-Raum, eine Ausstellung mit 14 aus Naturmaterialien gefertigten Exponaten von internationalen Künstlern. Gesamtstreckenlänge circa 17 Kilometer. Anmeldungen werden von Helmut Kupfer unter Telefon 09543/3996 oder per E-Mail an helmut.kupfer@t-online.de bis Samstag,10. Oktober, angenommen. Infos unter www.radfahrfreunde-online.de. Foto: Barbara Herbst