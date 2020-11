Die von der Kooperation "Von Burg zu Burg" neu aufgelegte Faltkarte "Burgen erkunden & erleben" beinhaltet ab jetzt zusätzlich abwechslungsreiche Routen für Radfahrer und Wanderer. Darauf macht der Verein Haßberge-Tourismus mit Sitz in Hofheim aufmerksam.

Die Haßberge bis ins Coburger Land sind als Land der Burgen, Schlösser und Ruinen bekannt - und auch das Umland wartet mit historischen Stätten und romantischen Herrschaftshäusern auf. Zu finden sind diese sagenumwobenen Sehenswürdigkeiten in der zwölfseitigen Faltkarte "Burgen erkunden & erleben", die vom Verein Haßberge-Tourismus und dem "Deutschen Burgenwinkel" in Kooperation mit der Tourismusregion Coburg/Rennsteig, der Initiative Rodachtal und Coburg-Marketing entwickelt worden ist.

Die Broschüre wurde in diesem Jahr zum vierten Mal aufgelegt und mit einigen Neuerungen versehen. Zur bereits vorhandenen Burgen- und Schlösser-Route, die zur Erkundung mit dem Auto, Wohnmobil oder Motorrad ausgelegt ist, sind nun zusätzlich abwechslungsreiche Touren zum Wandern und Radfahren aufgeführt. So kann der Wanderer beispielsweise in Seßlach dem Amtsboten nacheifern, der in früheren Zeiten mehrmals wöchentlich die Strecke von Königsberg nach Coburg zur Überbringung von Nachrichten zurücklegen musste. In Ebern kann er sich zur "Burgentour" am Burgen- und Schlösserwanderweg aufmachen oder in Coburg beim "Coburger Meer" auf historischen Pfaden wandern.

Wer lieber Rad fährt, kann in Altenstein beispielsweise in die 44 Kilometer lange Rundtour zum Burgenkundlichen Lehrpfad starten oder ab Bad Königshofen den mit historischen Aussichten garnierten Grabfeld-Gravel genießen. Im Rodachtal wartet die Heldburger Highlights-Tour mit dem Besuch des Deutschen Burgenmuseums in der Veste Heldburg auf.

Neben den einzelnen Tourenvorschlägen sind in der Broschüre auch Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Route aufgeführt. Hier treffen heimische Schmankerl aus der fränkischen Küche auf Burgen-Ambiente aus längst vergangener Zeit. Mit diesen Extras bietet die Faltkarte eine gute Basis für einen Tages- oder Mehrtagesausflug in der Region.

Besonders empfehlenswert ist 2021 der Besuch des Burgeninformationszentrums auf der Burgruine Altenstein, denn das Zentrum feiert im nächsten Jahr sein zehntes Jubiläum. Im Herzstück des "Deutschen Burgenwinkels" sind - unter Einhaltung der gesetzlichen Corona-Auflagen - spannende Aktionen und ritterliche Spektakel geplant, wie der Tourismusverein in Hofheim am gestrigen Donnerstag weiterhin mitteilte. red