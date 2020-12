Karl-Heinz Hofmann

Bald können die Anwohner der Frankenstraße und am Mittelweg in Neuses aufatmen: Nach acht Monaten Bauzeit mit viel Schmutz, Lärmbelästigung und Einschränkungen bei der Befahrbarkeit werden beide Straßen in wenigen Tagen wieder ihren Zweck erfüllen. Derzeit wird eine Grobasphaltdecke aufgebracht, die zumindest den Winter über eine Straßennutzung möglich macht.

Bürgermeisterin Angela Hofmann zeigte sich bei einer Baustellenbegehung sehr zufrieden mit den Arbeiten. Die Vorarbeiten wie Planung und Ausschreibung wurden in Eigenregie durch den Bauhof unter der Leitung von Marco Deuerling ausgeführt. Darauf sei sie besonders stolz, meinte die Rathauschefin.

Marco Deuerling informierte über die umfangreichen Baumaßnahmen, die in drei Bauabschnitten erfolgt sind beziehungsweise ab Frühjahr 2021 zu Ende gebracht werden. Fertigstellung soll im Sommer sein.

In beiden Ortsstraßen, Frankenstraße und Mittelweg, wurden die Wasserleitungen komplett mit PE-125-Leitungen erneuert und auch alle Hydrantenschieber ersetzt. Zusätzlich wurden zwei Abnahmestellen zum besseren Brandschutz im Wohngebiet eingebaut.

Alle Hausanschlüsse wurden bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Im Mittelweg wurde ein Teilstück der Kanalleitung mit PVC DN 250 ersetzt. Zum Vollausbau beider Straßen wurden neben der Fahrbahn auch die Gehwegbereiche neu hergestellt. Außerdem wurden LED- Straßenleuchten installiert. Es wurden alle Versorgungsleitungen für Strom, Telefon und TV verlegt und Leerrohre für Glasfasertechnik eingebaut. Der rund 350 Meter lange Vollausbau mit allen unterirdischen Leitungen wurde von der Firma Richard Schulz durchgeführt. Die Bauleitung hatte Marco Deuerling vom Bauhof Kronach.

Keine Kosten für die Anlieger

Die beiden Neuseser Stadträte, Winfried Lebok und Zweiter Bürgermeister Michael Zwingmann, sind sehr erfreut darüber, dass diese Baumaßnahmen durch die Stadt Kronach durchgeführt werden konnten. Sie hatten nach dem Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung die Initiative dazu ergriffen, denn nun kann die Stadt ohne Kostenbelastung der Anlieger sukzessive ihre Straßen sanieren.