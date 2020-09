Jedes Jahr stellen sich die Mitglieder der verschiedenen mittelfränkischen Fotoclubs dem Wettbewerb untereinander. Am vergangenen Samstag wurden bei der Preisverleihung in der alten Turnhalle Lichtenau die Medaillen und Urkunden an die diesjährigen Gewinner der Bezirksfotoschau überreicht, teilt der Fotoclub Herzogenaurach mit.

Von 345 Einsendungen gingen 132 Bilder in die Endausscheidung, eine Auswahl von sehr unterschiedlichen Fotos, die laut Pressemitteilung ein hohes Niveau zeigten. Daraus wählten die drei Juroren die Medaillen- und Urkundenbilder.

In diesem Jahr sicherte sich Anke Butawitsch, Mitglied des Fotoclubs Herzogenaurach, mit zwei Medaillen, einer Urkunde und zwei Annahmen als beste Teilnehmerin den ersten Platz. Eine weitere Medaille konnte sich Peter Bier, ebenfalls Mitglied des Herzogenauracher Fotoclubs, sichern, und für sechs weitere Mitglieder gab es elf Annahmen. Damit kam der Fotoclub Herzogenaurach in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz.

Der Fotoclub spricht in seiner Mitteilung von einem beachtlichen Erfolg in einem Jahr, in dem wie bei allen anderen Vereinen auch das Vereinsleben aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt gewesen sei.

Pilze im Fokus

Umso mehr hätten 15 Mitglieder das erste Treffen in den Vereinsräumen des Fotoclubs genossen, um sich wieder einmal live über die Aktivitäten der vergangenen Monate auszutauschen und das verbleibende Jahr zu planen. Eine erste Aktion im Herbst wird eine Pilzwanderung sein, wobei die Pilze im Fokus der Objektive liegen und weniger für den Kochtopf gedacht sind. Außerdem steht ein mehrtägiger Fotoausflug nach Wien auf dem Programm, der gerade intensiv vorbereitet wird. red