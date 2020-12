Michael Memmel

Wie lustig war doch die Weihnachtsfeier der FT-Lokalredaktion im vergangenen Jahr! Erst Essen in der Gastwirtschaft, bis uns der Wirt freundlich darauf hinweist, dass wir seit geraumer Zeit die einzigen Gäste sind, dann feucht-fröhlicher Abschluss in einer Kneipe. Ein absolut gelungener Abend - auch in Sachen Teambuilding.

Im Corona-Jahr musste die Weihnachtsfeier nun digital über die Windows-Bühne gehen - was auch Vorteile hat, wie schon bei der Organisation zu merken war. Es entfallen das Einigen auf ein Restaurant und das Daumendrücken, dass dort noch ein Tisch frei ist, weil wir wieder viel zu spät mit dem Reservieren dran sind. Die Teilnehmer bestellen sich einfach alle selber etwas beim Lieferservice ihres Vertrauens. Plötzlich hat auch fast jeder fast immer Zeit und am Ende stehen mehrere Termine zur Auswahl.

Am Freitag nun versammelten sich die Redaktionsmitglieder zu Hause vor PCs und Laptops zur Video-Weihnachts-Konferenz. Ausgestattet mit Pizza, Pasta und Forelle und verschiedensten heimischen Bieren richteten sich die meisten wohl auf zwei, drei anstrengende Gesprächsstunden ein. Doch auch hier zeigten sich die Vorteile des Online-Formats: alte Zeitungsberichte können schnell aufgerufen und allen gezeigt werden, Lieblinge aus Bamberg lassen sich als Bildschirmhintergrund hereinholen, keiner muss heimfahren und man kann aufs Klo gehen, wenn der Chef zur Rede ansetzt, ohne dass es groß auffällt.

So wurden es über sechs Stunden, bis dann doch die Augen schwer wurden und die Runde ihr Ende fand. Es ist fest davon auszugehen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder in Erinnerungen schwelgen werden - wie lustig und gelungen doch dieser Online-Abend war.