Die Wohnungssuche für die gefiederten Freunde wird in Untersiemau in diesem Jahr etwas leichter. Denn Christian Westhäuser und Stefan Janson, beide sind in der Ortsgruppe Untersiemau des Bundes Naturschutz aktiv, haben in ihrer Freizeit etwas für den Tierschutz getan. Sie haben die vielen Nistkästen am Teichgelände gründlich gereinigt.

Die Nistkästen sind schon einige Jahre alt und wurden vor vielen Jahren von dem bekannten Untersiemauer Ewald Truckenbrodt mit Hilfe der Gemeinde selbst gebaut. Einige Vogel-Behausungen mussten die beiden Naturschützer allerdings auch austauschen, da diese in die Jahre gekommen sind und morsch waren. Einiges musste auch repariert und wieder instandgesetzt werden - wie bei einem richtigen Haus eben.

Das Gemeindeoberhaupt hat offenbar ein Herz für Singvögel. Er habe gerne zugesagt, die Kosten für neue Nistkästen zu übernehmen, sagte Bürgermeister Rolf Rosenbauer. Darüber freuten sich die beiden Vogelfreunde sehr.

Neu wurden Nistkästen aus Holzbeton angeschafft und voller Elan an den Bäumen am Teichgelände in sicherer Höhe aufgehängt.

Einige Vorteile

Diese Holzbetonkästen seien langlebiger und könnten auch leichter gereinigt werden, erklärten Stefan Janson und Christian Westhäuser, während sie die Nistkästen befestigten. Die beiden Vogelliebhaber sind sich sicher, dass die neuen Kästen von den gefiederten Freunden gut angenommen werden. mst