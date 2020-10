Lichtenfels 09.10.2020

Allein der Geschmack entscheidet

Wer einen guten Tropfen schätzt, fühlt sich vielleicht manchmal alleingelassen angesichts der Vielfalt guter Weine. Der Weinfachhandel ist die richtige Adresse, sich beraten zu lassen und sich Tipps geben zu lassen, was sich am Markt so tut.