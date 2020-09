Nach Live-Musik, DJs und einer Modenschau gab es am vergangenen Wochenende am Forchheimer Stadtstrand ein sportliches Event. Vom Lady-Fitness-Club präsentierten zwei Nachwuchssportlerinnen mit ihrer Trainerin Monika Slavickova ihr Können. Ihr Sportgerät: eine vertikale Stange aus Edelstahl. Die Sportart: Poledance.

Diese besondere Tanzart mit Figuren an der Stange und um die Stange erfordert ein höchstes Maß an Kraft, Ausdauer, Eleganz und Beweglichkeit. Sie hat mit Striptease, mit dem sie immer in Verbindung gebracht wird, nichts zu tun. Die drei Sportlerinnen konnten dies bei ihrer Aufführung am Stadtstrand zeigen und für diesen Sport werben. Das Projekt von Antonella Pileio, der Inhaberin der Trattoria auf dem Marktplatz, und der Forchheimer Agentur JungAdler bot ihnen die Möglichkeit dazu.

Das Forchheimer Publikum war begeistert, die Tanz- und Akrobatikaufführung kam überragend gut an. erl