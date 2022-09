Sie kamen in einem großen Bus, der gleich weiterfuhr. Ansonsten geriet ihre Ankunft unspektakulär: Am Donnerstag gegen 14 Uhr trafen die ersten, lang erwarteten Flüchtlinge mit besonderem Schutzstatus in Wildflecken ein. Das bestätigt Bürgermeister Gerd Kleinhenz (PWW) auf Nachfrage.

Laut Regierung von Unterfranken handelt es sich um eine sechsköpfige afghanische Familie, die über Bad Fallingbostel in Niedersachsen nach Deutschland eingereist ist. Ob es sich dabei um Ortskräfte der Bundeswehr handelt, konnte Kleinhenz nicht sagen. Deutsch habe keiner aus der Familie gekonnt, nur Englisch.

Nächste Ankunft: 19. September

Kleinhenz und eine Vertretung der Regierung von Unterfranken empfingen die Ankömmlinge im Wildfleckener Rathaus. Dort erhielten sie einen Vorschuss auf ihnen zustehende Leistungen vom Jobcenter ausgezahlt, bevor sie ins Übergangswohnheim in der Rothenrainer beziehungsweise Dörrenbergstraße einzogen. Der Bürgermeister bittet die Wildfleckener, "die Menschen wohlwollend aufzunehmen".

Wie Gerd Kleinhenz vor Ort erfuhr, sind die nächsten Flüchtlinge für den 19. September angekündigt. st