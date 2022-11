Der Diebacher Adventsmarkt im malerischen Ambiente der Kirchgaden und der Wehrkirche erfährt am 19. und 20. November seine 18. Auflage und stimmt somit auf den Advent ein. Erneut nutzen zahlreiche Aussteller die Gaden, um Kunsthandwerk und Leckereien anzubieten. Zahlreiche Attraktionen hat der Vereinsring Diebach wieder im Programm.

Der Markt öffnet am Samstag um 14 Uhr seine Pforten. Um 15 Uhr gibt es eine Aufführung der Kindergartenkinder in der Georgskirche. Die Jugendblaskapelle Diebach übernimmt um 15.45 Uhr die musikalische Eröffnung im Freien. Um 16.45 Uhr stimmt der Chor Monday-Monday in der historischen Wehrkirche auf Weihnachten ein.

Der Besuch des Christkindes am Samstag um 17.30 Uhr ist der Höhepunkt für die Kinder. Das Christkind, begleitet von zwei Engeln, wird vom Treppenaufgang der Wehrkirche den Prolog sprechen, wie er auch am Nürnberger Christkindlesmarkt zu hören ist. Anschließend liest es in der Wehrkirche Weihnachtsgeschichten vor und nimmt die Wünsche der Kinder entgegen. Anschließend sorgen die "Diebacher Turmbläser" für Stimmung.

Für 19 Uhr organisiert der Vereinsring Diebach ein Konzert in der St. Georgskirche. Der Gräfendorfer Chor Ma-so-maso hat unter der Leitung von Peter Silberbach ein Programm zusammengestellt.

Die Verkaufsstände sind am Sonntag ebenfalls ab 13 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr spielt die Veeh-Harfengruppe Saitenklang aus Hammelburg in der Wehrkirche. Um 15 Uhr tritt der Jugendchor Chorisma aus Bad Kissingen auf. Um 16 Uhr sorgt die Blaskapelle Diebach für besinnliche Stimmung. Um 17.15 Uhr steht der Chor Im-Puls aus Diebach auf dem Programm. Zum Ausklang spielen dann noch einmal die "Diebacher Turmbläser". red