Dörfles-Esbach vor 16 Stunden

feuer

Absauganlage in Kartonagenfabrik brannte

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Kartonagenfabrik. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet eine Absauganlage für Papierabfälle in Brand. Aufgrund der starken Rauchen...