Mit dem bretonischen Superstar Gwennyn ist Andy Lang das internationale Highlight im Folkherbst der Konzertscheune in Gefrees geglückt. Spielte die Folkdiva noch 2018 auf dem Bardentreffen vor Tausenden von Menschen, wird sie nun in der intimen Atmosphäre der Konzertscheune hautnah zu erleben sein. Das Konzert am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr ist bereits ausverkauft, bei ausreichender Nachfrage wird sie am Montag um 19.30 Uhr ein zweites Mal auftreten. Gwennyn und ihre virtuosen Musiker zu entdecken, bedeutet, all die Leidenschaft, Sensibilität und das Leben zu verstehen, die ihre Texte und ihre Musik ausstrahlen. Die Künstlerin trägt in sich ein kreatives, universelles Feuer, Zeugnis einer Identität und eines kulturellen Reichtums und einer pulsierenden Nation mit keltischem Erbe, das seinesgleichen sucht.

Ganz nah am Publikum berührt Gwennyn mit einer authentischen Emotion, sobald sie die Bühne betritt, die Herz und Bauch berührt und aus den Wäldern von Brocéliande zu ihren Artus-Legenden bis hinein ins Leben hier und jetzt mitnimmt. Eine moderne Frau, die verstanden hat, dass "wenn man heute nichts tut, wird morgen nichts passieren". So lebt sie ihre Lieder und so verzaubert die ihre Zuhörer.

Die Ticketpreise betragen zwischen 18 und 21 Euro. Voranmeldung unter Telefo 09254/266 gebeten. Das Konzert findetunter 3G-Bedingungen, jedoch ohne Masken am Platz statt. red