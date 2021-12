Ein voller Erfolg war auch im zweiten Jahr die Wunschbaum-Aktion der Offenen Behinderten-Arbeit (OBA). 76 Wünsche von Menschen mit Betreuungsbedarf sind so erfüllt worden.

Wie bereits im letzten Jahr hatten die Mitarbeiter der OBA einen Wunschbaum vor dem Büro in der Veit-Stoß-Straße aufgestellt und daran Wunschkarten befestigt, die Menschen mit Behinderungen ausgefüllt hatten. Passanten konnten einen Zettel abnehmen, das entsprechende Geschenk erwerben und das dann bei der OBA oder bei Schmuck und Uhren Dieterich nebenan abgeben.

Weil manche Wünsche recht kurzfristig abgegeben wurden, sind einige Wunschzettel nachträglich aufgehängt worden, erzählen Alexandra Preisigke und Ilka Seichter. Am Ende waren sie alle weg. Am Montag fehlten zwar noch sechs Geschenke, die Mitarbeiterinnen waren aber zuversichtlich, dass diese noch abgegeben werden. Dann wurden und werden alle Geschenke in Münnerstadt, Maria Bildhausen, Maßbach, Bad Königshofen und Bad Brückenau verteilt.Bei dem Erfolg, so sind sich die Mitarbeiterinnen sicher, wird es auch im nächsten Jahr wieder eine Wunschbaum-Aktion geben.