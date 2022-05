Unterleichtersbach vor 15 Stunden

Geschichte

60 Jahre Hanse-Haus in der Rhön: inzwischen viertes Werk im Bau

Die Geschichte von "Hanse-Haus" beginnt in Norddeutschland. In Travemünde, einem Stadtteil von Lübeck an der Ostsee, gründet Hermann Wandke 1929 einen Zimmereibetrieb namens "Hanse-Fertighaus-Bau"....