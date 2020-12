Wie der Landtagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Steffen Vogel (CSU) mitteilte, schüttet die Bayerische Landesstiftung für insgesamt drei Objekte in privater Hand im Landkreis Haßberge insgesamt 4700 Euro aus.

"Zusammen mit den anderen Zuschussgebern wie Bezirk, Landkreis und Gemeinden sowie natürlich dem Amt für Denkmalschutz fließen somit rund 34 300 Euro Fördermittel in Maßnahmen im Landkreis Haßberge. Diese Fördermittel generieren ein Bauvolumen inklusive der nicht förderfähigen Kosten in Höhe von insgesamt 178 877 Euro", freut sich Steffen Vogel (Theres) nicht nur über den Erhalt historischer Bausubstanz, sondern auch über die Wertschöpfung im Heimatkreis.

Seit ihrer Gründung 1972 hat die Bayerische Landesstiftung über 600 Millionen Euro an Zuschüssen und Darlehen bewilligt und damit rund 10 000 Vorhaben im kulturellen und sozialen Bereich finanziell unterstützt. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Förderung von baulichen Maßnahmen, zu deren Förderung der Staat nicht gesetzlich verpflichtet ist oder die nicht zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften gehören. In Ausnahmefällen werden auch Außensanierungen von Baudenkmälern privater Eigentümer gefördert. Das geschieht mit den 4700 Euro. So werden in Ebern und Mechenried Fenster und Türen an Gebäuden erneuert. In Hofheim wird ein gesamtes Anwesen saniert, wie Vogel berichtet. red