40 Dienstjahre als Erzieherin

Eine 40-jährige Dienstzeit im Erzieherberuf ist ein seltenes Ereignis. Maria Keiner, die Leitung der Kita St. Wolfgang Hausen, kann auf 40 Dienstjahre zurückblicken.

Im Rahmen einer Feierstunde bedankten sich Pfarrer Klaus Weigand, Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) und der Elternbeirat sehr herzlich für ihren Einsatz. Keiner durfte über 1000 Kinder betreuen, wovon manche nun ihre eigenen Kinder in die Kita bringen. Die Inspiration zum Erzieherberuf konnte sie an mehrere Kita-Kinder weitergeben, zwei Ehemalige gehören nun zum eigenen Personal. 2013 wurde die Einrichtung generalsaniert, wobei Maria Keiner als Hauptverantwortliche viele Ideen einbrachte. Das Personal ließ die Chefin mit einem Lied hochleben und die Kinder gestalteten für sie ein selbst gemaltes "Sprüche-Buch". So viel Lob und Anerkennung müssten erst verdaut werden, meinte die Jubilarin, und gebe nochmals Auftrieb und Motivation bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 2021. red