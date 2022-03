Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Strecke von Ködnitz nach Trebgast. Ein 30-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Kulmbach schnitt dort im Kurvenbereich kurz vor Ebersbach eine Linkskurve und übersah dabei ein 42 und 45 Jahre altes Ehepaar aus dem Raum Lichtenfels, das ihm auf zwei Trikes entgegenkam. Beim Zurücklenken nach rechts geriet der 30-Jährige auf das Bankett, kam ins Schleudern und rutschte zwischen den beiden Trike-Fahrern hindurch an die linke Böschung. Hier überschlug sich der Pkw und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Die Trike-Fahrerin konnte ihr Gefährt noch rechtzeitig bremsen, so dass sie nicht in das Unfallauto fuhr.

Der Unfall-Fahrer konnte zwar selbst aus dem total beschädigten Pkw klettern, musste aber mit schweren Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden. Da der Unfall bis nach Ebersbach zu hören war und dort einige Feuerwehrler den Sonntagnachmittag im Garten verbrachten, wurde sofort ein Alarm ausgelöst. Es waren ca. 40 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Staatsstraße war etwa eine Stunde total gesperrt. pol