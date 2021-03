Die Infektionszahlen im Kreis Bad Kissingen sind über das Wochenende weiter gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden am Samstag fünf neue und am Sonntag 19 neue Corona-Fälle registriert. Damit sind wieder mehr als 100 Personen im Landkreis mit dem Virus infiziert - Stand Sonntag waren es 113 Infizierte. Sechs Personen gelten seit Freitag als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag nach Berechnungen des Staatlichen Gesundheitsamtes noch bei 60,1 lag, kletterte bis Sonntag auf einen Wert von 67,8.

Eine weitere Person gestorben

Bisher sind nach Angaben des Landratsamtes im Landkreis Bad Kissingen in Summe 2368 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2173 Personen. Laut Mitteilung der Behörde vom Samstag ist eine weitere Person verstorben, die sich mit Covid-19 infiziert hatte. Sie war über 80 Jahre alt, hatte mehrere Vorerkrankungen und lebte zuletzt in einem privaten Haushalt. Insgesamt sind damit bisher 82 Personen aus dem Landkreis verstorben, die positiv auf das Virus getestet waren. 215 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 15 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (76) Hammelburg (16), Bad Brückenau (21).

Kita schließt vorübergehend

Zwei weitere Einrichtungen sind von Infektionen betroffen: Im Caritas Seniorenzentrum St. Gertrudis wurde eine Person aus der Belegschaft positiv auf Covid-19 getestet. Des Weiteren wurden im Kindergarten Winkels zwei Kinder positiv getestet sowie im Kindergarten Oberbach ein/e Mitarbeiter*in. Die Kindergartenleitung der Kleinen Strolche Winkels informierte die Eltern am Wochenende darüber, dass die Kita bis auf Weiteres, voraussichtlich bis 18. März, geschlossen bleibt.

Mit Termin ins Geschäft

Trotz steigender Zahlen treten ab Montag einige Lockerungen für den Landkreis in Kraft. Grundlage dafür ist die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 5. März beschlossen wurde. In Regionen wie Bad Kissingen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die stabil zwischen 50 und 100 liegt, dürfen demnach Geschäfte wieder für eine begrenzte Anzahl Kunden öffnen - nach vorheriger Terminvereinbarung und für einen festgelegten Zeitraum. Auch die Museen im Landkreis sowie der Wildpark Klaushof dürften nach der aktuellen Lage mit Terminvergabe wieder Besucher empfangen. red/lbo