Am Donnerstag, 4. März, lagen im Landkreis 18 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 89 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind drei weitere Personen genesen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 59,1. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2331 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten 2161 Personen. 81 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 179 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 15 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (58) Hammelburg (12), Bad Brückenau (19). Am Schönborn-Gymnasium Münnerstadt haben sich zwei weitere Schüler/-innen infiziert. Am Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen hat sich ein/e weitere/r Schüler angesteckt. Auch im Landkreis Bad Kis­singen haben sich mittlerweile Bürger mit Varianten des Corona-Virus infiziert. Aktuell liegt der Anteil der Infizierten, die positiv auf eine Mutation getestet wurden, bei etwa 50 Prozent. Bisher wurden insgesamt 7559 Landkreis-Bürger erstgeimpft, 2895 Personen erhielten die zweite Impfung. red