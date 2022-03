Wie so oft, waren es wieder einmal die Rentner von Frankenbrunn, die dem Dorfkern um die Kirche und den Gedenkfriedhof an der Michaelskapelle einen Frühjahrsputz verliehen haben. Stattliche 18 Personen beteiligten sich an der Reinigungsaktion. In zwei Gruppen ging es ans Werk. Eine Gruppe nahm sich den Bereich Kirchplatz und Brunnen gegenüber der Kirche vor. Hier wurden Sträucher zurückgeschnitten, das Laub und herumliegende Äste der letzten Stürme beseitigt, also rundum alles aufgefrischt. Die zweite Gruppe erneuerte die Birkenkreuze am Gedenkfriedhof für die Gefallenen des 1.Weltkrieges an der Michaelskapelle und sorgte auch dort für frisches Aussehen im ganzen Bereich. Nach zwei Stunden waren die Arbeiten erledigt und die Krieger- und Soldatenkameradschaft, die Wandergruppe und die Kirchenverwaltung Frankenbrunn bedankten sich bei den Helfern und sorgten für das leibliche Wohl nach getaner Arbeit. Alle waren sich einig, dass die Gemeinschaft, Hilfe und Unterstützung bei den Rentnern im Ort bemerkenswert sei. red