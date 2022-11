Die Sitzreihen der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Euerdorf waren fast bis auf den letzten Platz besetzt. Dem Aufruf "Seid willkommen" waren Gäste aller Altersgruppen zu einem Benefizkonzert gefolgt. Mit barocken Klängen eines Bläserquartetts wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich feierlich eingestimmt.

Nach kurzen einleitenden Worten von Barbara Wieber vom Gemeindeteam Euerdorf begrüßte der Kinderchor unter der Leitung von Christine Huppmann schwungvoll die Gäste. Dreizehn Kinder hatten sich kurzfristig für dieses Konzert zu einem Projektchor zusammen gefunden. Nach einem weiteren Lied durften die Kinder am Marienaltar Kerzen anzünden. Dazu erklang ein "Ave Maria" vom Erwachsenen-Chor. Die Sängerinnen und Sänger der Gesangsvereine Sulzthal und Euerdorf brachten erstmals gemeinsam moderne und traditionelle Arrangements unter der Leitung von Karin Mauröder zu Gehör.

"Seid willkommen - dieses Motto ist nicht zufällig gewählt", so leitete Christine Huppmann in ihrer Moderation auf die aktuelle Situation in Kirche und Welt über. In Zeiten von Krisen wolle man mit diesem Konzert ein positives Zeichen setzen und die Gemeinschaft stärken.

Unter die Haut gingen die beiden Lieder "Frieden wünsch ich dir" und "Zusammenwachsen", einfühlsam vorgetragen von einem Gesangsquartett. Pfarrvikar Matthias Karwath nahm in seinem geistlichen Wort alle gedanklich mit auf den Jakobsweg, auf dem er selbst als Pilger in Frankreich von wildfremden Leuten herzlich willkommen geheißen wurde und er betonte, wie wichtig Gastfreundschaft gerade in unserer Zeit sei.

Einen Kontrast zu den Darbietungen der Chöre boten die Instrumentalisten. So spielte Klaus Wieber an der Kirchenorgel eine Fuge von J. S. Bach und Thomas Hümpfner glänzte an der Soloposaune mit einer Sonata von Gaillard. Das Bläserquartett spielte "Amazing Grace" in einem modernen Arrangement und leitete damit über zu zwei Gospels, die gekonnt von Karin Mauröder und Ralf Werner im Duett vorgetragen wurden.

Mit zwei ruhigen Titeln des Chors, "You raise me up" und "An Irish Blessing" verknüpfte Christine Huppmann die Einladung, sich im Alltag ab und zu Zeiten der Stille und des Gebetes zu gönnen.

Dank der guten Stimmung war auch die Spendenbereitschaft groß. Für drei Hilfsprojekte in Montevideo (Uruguay) konnten am Kirchenausgang über 1000 Euro gesammelt werden. red