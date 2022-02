Der Playmobil-FunPark in Zirndorf hat vom 26. Februar bis 6. März täglich geöffnet und "bietet mit seinem Winterzauber-Programm jede Menge Spaß und Action - der perfekte Tipp für einen erlebnisreichen Familienausflug", so der Freizeitpark.

Auf zwei Eisflächen, eine davon überdacht, könnten die Besucher "um die Wette sausen oder bei der Eislaufdisco zu aktuellen Hits das Eis rocken". Im 5000 Quadratmeter großen HOB-Center könnten Kinder die neuesten Spielthemen entdecken oder sich an den Hängebrücken, Türmen und Rutschen des Indoor-Klettergartens austoben. Beim Winterspaziergang rund um den Piratensee könnten die Kids auch auf Schatzsuche gehen oder den Rutschenhang testen, heißt es.

Nach einer kurzen Pause starte der Park dann ab dem 4. April in die neue Außensaison. "Ob Ritterburg, Piratenschiff oder Königreich der Meerjungfrauen, in den zahlreichen PLAYMOBIL-Erlebniswelten in XXL auf über 90.000 m² können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und nach Herzenslust aktiv sein", heißt es. Die Saisonkarte 2022 gebe es noch bis zum 31. März zum Online-Vorzugspreis.

Der Einlass erfolge nur mit Online-Ticket. Eine Reservierung sei unter www.playmobil-funpark.de möglich. Dort seien auch die aktuellen Besucherhinweise verfügbar.