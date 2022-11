„Ich begrüße euch herzlich zur Weihnachtszeit, ich freue mich, dass ihr gekommen seid!“, mit diesen ehrwürdigen Worten beginnt seit Jahrzehnten der Prolog des Zirndorfer Christkinds. Zu hören bekommen die Zirndorferinnen und Zirndorfer die himmlischen Worte, gesprochen von Elena Wunschik, dem neuen Zirndorfer Christkind, bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November um 16:30 Uhr im Zimmermannspark. Das berichtet die Stadt Zirndorf.

Bürgermeister Thomas Zwingel (SPD) und Kulturamtsleiter Gerhard März begrüßten das neue Zirndorfer Christkind Anfang November im Rathaus. Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren kein städtisches Christkind geben konnte, war die Freude über den himmlischen Besuch besonders groß. „Wie könnte die Weihnachtszeit schöner eingeleitet werden, als mit dem Prolog des Christkinds am Weihnachtsmarkt. Und auch für die zahlreichen Weihnachtsfeiern der Zirndorfer Vereine ist der Besuch des Christkinds ein echtes Highlight“, schwärmte Bürgermeister Thomas Zwingel.

Die Gymnasiastin hat im Lokalanzeiger von der Suche der Stadt Zirndorf nach einem neuen Christkind erfahren und war sofort Feuer und Flamme. Auch die Eltern und die große Schwester mussten nicht lange überzeugt werden, sondern standen sofort hinter der Entscheidung der Schülerin. Der besondere Draht zur Weihnachtszeit scheint familiär bedingt, so war bereits Elenas Vater, Roman Wunschik, in der Vergangenheit des Öfteren ganz offiziell als Weihnachtsmann in weihnachtlicher Mission unterwegs.

Wenn Elena Wunschik nicht gerade den Prolog einstudiert, ist sie in ihrer Freizeit häufig beim Bouldern oder beim Leichtathletiktraining anzutreffen. Außerdem ist sie bereits seit ihrem fünften Lebensjahr Schülerin der städtischen Sing- und Musikschule und lernt dort Geige und Klavier.