Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war am Montagabend (30.03.2021) ein Feuer im Motorraum eines BMW in der Hochstraße in Fürth ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte an und konnte das Feuer schnell löschen. Der komplette Motorraum brannte aus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Foto: NEWS5 / Oßwald Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/20501 Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

+1 Bild