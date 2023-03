Beste Taxifahrer Deutschlands: Fürth ist die Nummer 1

Mobilitäts-App "FREENOW" veröffentlicht landesweites Ranking

Diese beiden fränkische Städte grüßen ebenfalls von der Spitze

In der fränkischen Stadt Fürth gibt es, wenn man einem aktuellen Ranking Glauben schenken darf, die besten Taxifahrer Deutschlands. Anlässlich des internationalen Tages der Taxifahrer haben die Betreiber der Mobilitäts-App "FREENOW" die Daten der von ihnen vermittelten Taxitouren ausgewertet und der Öffentlichkeit mitgeteilt. Neben Fürth schaffte es auch zwei andere fränkische Städte in unterschiedlichen Kategorien aufs Siegertreppchen.

Deutschlands beste Taxifahrer: Fürth und Aschaffenburg oben auf

Mit Aschaffenburg und Fürth grüßen im Ranking der besten Taxifahrer gleich zwei fränkische Städte von der Spitze. Gemeinsam mit Augsburg sind sie die einzigen Städte der Bundesrepublik, welche eine durchschnittliche Fahrerbewertung von 5,0 vorweisen können. Im Vergleich der deutschen Großstädte führt mit München (4,89) ebenfalls eine bayrische Metropole das Feld an. Die dritte fränkische Stadt mit einem Spitzenplatz in einer der Kategorien ist Herzogenaurach, welche mit 34 Prozent den dritthöchsten Anteil an Geschäftskunden vorweisen kann, und damit lediglich zwei weiteren bayrischen Städten, nämlich Erding (62 Prozent) und Fürstenfeldbruck (68 Prozent) den Vortritt lassen muss.

Eher das Nachsehen hatten süddeutsche Städte hingegen beim Thema Nachhaltigkeit, wo die Elbmetropole Hamburg mit 376 E-Fahrzeugen der Spitzenreiter ist. Führend ist die Hansestadt auch bei der Auswahl der Fahrzeugmodelle, wo sie mit 421 verfügbaren Modellen ihre Verfolger Berlin (179) und München (176) weit hinter sich lässt. Im Ranking der meisten Geschäftskunden in jüngerer Vergangenheit kann sich München mit 23.000 Kunden zwar wieder an Hamburg (19.000) vorbeischieben, hat allerdings trotzdem das Nachsehen gegen Berlin (33.000).

Berlin ist auch die Stadt, in der Fahrer am häufigsten verfügbar sind, während das Trinkgeld in Stuttgart mit durchschnittlich 1,39 Euro am höchsten ist. Mit 42 Euro wurde in der Metropole im Schwabenland zudem nicht nur das höchste Trinkgeld der letzten sechs Monate gezahlt, sondern auch der größte Anteil an weiblichen Fahrern gemessen, gefolgt von Frankfurt und Berlin.

Auch spannend: Die schönsten Altstädte Deutschlands - gleich drei fränkische Städte in der Top 10