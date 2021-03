Die Freude ist den Bürgermeistern aus Oberasbach, Stein und Zirndorf und Landrat Matthias Dießl anzusehen, teilt die Stadt Stein mit: Der Erlebnisweg Wallensteins Lager ist nun offiziell eröffnet. Zeitgleich steht die begleitende App in den jeweiligen Stores kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Im kleinen Rahmen trafen sich die Verantwortlichen zu diesem Anlass an der Alten Veste in Zirndorf. Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übersandte einen Gruß aus München. War bis dahin alles wie geplant gelaufen, so schrieb die Corona-Pandemie einen eigenen Drehplan für die Eröffnung des Erlebnisweges Wallensteins Lager.

Ein Besuch der Staatsministerin Michaela Kaniber war aufgrund der aktuellen Situation und der Dynamik des Infektionsgeschehens nicht möglich. Die Staatsministerin bedauerte dies sehr und sandte einen Gruß: „Der Erlebnisweg Wallensteins Lager ist ein ideales Beispiel für die Verbindung von anschaulicher Geschichte, regionaler Identität, Naturerleben und touristischem Angebot. Er ist ein Leuchtturm, der weit über die Region hinausstrahlt. An den Originalschauplätzen wie der Alten Veste lässt sich die leidvolle Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs hautnah nachvollziehen und gleichzeitig kann jeder Wanderer die wundervolle Natur dieser einzigartigen Landschaft erleben. Mit diesem 19 km langen Erlebniswanderweg haben es die drei Städte nicht nur geschafft, das gemeinsame Erbe sichtbar zu machen, sondern auch ihre ganze Region weiter aufzuwerten. Über die touristische und kulturhistorische Bedeutung hinaus, die das Projekt für ganz Bayern hat, rückt dabei der Kooperationsgedanken in den Mittelpunkt, der eine wichtige Säule im LEADER-Programm ist. Ich bin überzeugt, dass das Wallenstein-Projekt nicht nur ein mehr an Wertschöpfung in die Region, sondern auch ein Mehr an Wertschätzung für die eigene, unmittelbare Geschichte bringt. Mein besonderer Dank gilt dem zum Teil ehrenamtlichen Kuratorium, das die unzähligen Quellen ausgewertet und aufgearbeitet hat. Außerdem danke ich Frau Huber, Herrn Krömer und Herrn Zwingel, die als Bürgermeister der drei Kommunen Oberasbach Stein und Zirndorf gemeinsam mit Landrat Matthias Dießl, die ein so großes und multidimensionales Gemeinschaftsprojekt erst möglich gemacht haben.“

Landrat Dießl sieht im Erlebnisweg eine Bereicherung für die Metropolregion. „Wir laden alle ein, den Erlebnisweg nun selbst zu erkunden. Nicht nur für die Bewohner der beteiligten Kommunen ist es sicher interessant zu erfahren, welche Ereignisse sich hier vor knapp 400 Jahren abgespielt haben. Thematisch knüpft die Belagerung Wallensteins eine enge Verbindung nach Nürnberg, aber auch in die gesamte Region. Wenn es wieder möglich ist, freuen wir uns natürlich auf Gäste aus ganz Deutschland.“

Den Erlebnisweg bezeichnet Dießl als interaktiven Lernort, der Familien, Aktivurlauber und Kulturtouristen in gleicher Weise anspricht. Überdies ist er ein weiterer Baustein, der die Aufenthaltsqualität im Landkreis Fürth erhöht. Der Erlebnisweg Wallensteins Lager ist ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Oberasbach, Stein und Zirndorf, das in einer Version des Fördervereins "Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz“ bereits 2017 seinen Anfang nahm. Mit einer gemeinsamen Gremiensitzung 2018 und den entsprechenden Stadtratsbeschlüssen wurde das Projekt auf den Weg gebracht und die Stadt Stein übernahm die Projektkoordination.

Der Erste Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, bedankte sich ausdrücklich für die höchstmögliche Förderung durch das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“ bei Staatsministerin Kaniber und Landrat Dießl. Nur mit dieser Unterstützung war die Realisierung des Projekts für die drei Kommunen machbar.

Die große Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit unterstrich Birgit Huber, Erste Bürgermeisterin der Stadt Oberasbach. „Auf unserem Stadtgebiet führen große Teile des Weges entlang, aber alleine hätten wir ein solches Projekt nicht realisieren können“. Ihr Dank galt den allen Bürgern und Stadträten, die den Erlebnisweg von Beginn an wohlwollend begleitet haben. Thomas Zwingel, Erster Bürgermeister der Stadt Zirndorf, schritt schließlich mit seinen Amtskollegen zur Tat und enthüllte das Stelenpaar mit den Konterfeis Wallensteins und Gustav-Adolfs. An der Alten Veste ist eine von 28 Stationen, die entlang des Erlebniswegs Wallensteins Lager über die damaligen Ereignisse informieren und teils interaktiv Geschichte näherbringen: Der Dreißigjährige Krieg und die Dimensionen der Belagerung werden durch die Wanderung entlang der ehemaligen Schanzanlagen, durch das „Belauschen“ von Protagonisten der Zeit oder das Entdecken von Fundstücken greifbar.

Eine App begleitet und ergänzt den Weg, bietet spannende Einblicke und vermittelt jede Menge Wissenswertes. Über einen QR-Code lassen sich an jeder Station neue digitale Inhalte aufrufen und sammeln. Die App ist ab sofort kostenfrei in deutscher und englischer Sprache im App-Store und Play-Store erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stadt-stein.de/erlebnisweg-wallensteins-lager sowie auf den Webseiten der Städte Oberasbach und Zirndorf.