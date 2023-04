Stein: Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit - was Brigitte und Georg in 65 Jahren erlebten

Wir schreiben das Jahr 1958. In Brüssel findet die Weltausstellung statt. Die Hula-Hoop-Reifen erobern Deutschland und Elvis Presley trifft als Wehrpflichtiger zu seinem Dienst in der Bundesrepublik ein. Wie die Stadt Stein erklärt, erkennt man alleine an diesen Meldungen die große Zeitspanne und sie verdeutlicht die außergewöhnlich lange Ehe von Brigitte und Georg Abraham. Am 11. April 1958 heiratete das Ehepaar und feiert nun, 65 Jahre später, Eiserne Hochzeit. Zu diesem außergewöhnlichen und seltenen Jubiläum empfing das Ehepaar nun Steins Ersten Bürgermeister Kurt Krömer.

"Kennengelernt haben wir uns auf einem Faschingsball", erzählt Georg Abraham, "im Jahr 1956". In einem Gasthof im Nürnberger Stadtteil Buch geschah es um Brigitte und Georg. Die Hochzeitsglocken läuteten zwei Jahre später in der Nürnberger Kirchengemeinde St. Johannis. Sie bekamen einen Sohn, der heute selbst glücklich verheiratet ist. Im Jahr 1975 wurden die beiden zu Steinern. In Deutenbach kauften sie eine Wohnung und fühlen sich dort bis heute wohl.

Doch auch schwere Zeiten meisterte das Paar gemeinsam: Als die Werkstatt, in der Georg Abraham als Kraftfahrzeugtechnikermeister arbeitete, pleiteging, war er 45 Jahre alt. "Ich hörte damals immer wieder, dass ich zu alt für andere Stellen sei", erzählt Georg Abraham. Doch er hatte Glück: Mit seinem Schäferhund trat er der Hundestaffel eines Wachdienstes bei und fasste wieder Fuß im Berufsleben. Anschließend schulte er um und arbeitete noch 15 Jahre in der Büroeinrichtungsplanung bei Siemens.

"Man könnte sagen, dass es nur wegen unseres Hundes damals wieder bergauf ging", erklärt Brigitte Abraham. Ihr Leben lang hatte die Familie einen Hund, zeitweise auch zwei. Fast alle Hunde waren halterlose Tiere, die das Paar vom Tierschutzbund übernahm. Georg Abraham war 1980 dem Verein Deutscher Schäferhunde beigetreten und engagierte sich unter anderem als Vorsitzender in der Ortsgruppe Stein-Deutenbach.

Erster Bürgermeister Kurt Krömer gratulierte zu diesem Jubiläum im Namen der Stadt Stein und überbrachte auch Glückwünsche von Landrat Matthias Dießl. "Wir wünschen Brigitte und Georg Abraham noch viele glückliche gemeinsame Jahre und dass sie sich den großen Respekt und die Liebe füreinander erhalten", so die Stadt Stein.