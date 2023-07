Villingen-Schwenningen vor 58 Minuten

Achtungserfolg im Testspiel

Nur knapp den Sieg verpasst: Fränkischer Zweitligist weist Liverpool in die Schranken

Es war das letzte Testspiel für die SpVgg Greuther Fürth vor dem Saisonstart in der zweiten Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende. In Villingen-Schwenningen trafen die Franken auf den großen FC Liverpool und verpassten in einer torreichen Partie nur knapp den Sieg gegen die "Reds" von Jürgen Klopp.