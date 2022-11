Wie die Stadt Oberasbach mittteilt, findet am 3. und 4. Dezember 2022, nach zweijähriger Pause, endlich wieder ihr traditioneller Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz statt.

Die Besucher erwartet an zwei Tagen ein "abwechslungsreiches" musikalisches Bühnenprogramm unter anderem mit den Posaunenchören, der Blaskapelle Oberasbach, dem Philippine Culture Club, der Band und Musikklasse der Pestalozzi Mittelschule und den Frankensaiten.

Für das leibliche Wohl sorgten in bewährter Weise die örtlichen Vereine und Verbände. Neben Bratwurst und Steak gebe es Spanferkel, Gulaschsuppe, Cevapcici und Chili con Carne. Bereichert wird das Angebot durch philippinische Spezialitäten.

Die Partnerstädte der Stadt Oberasbach verkaufen ihre landestypischen Spezialitäten und freuen sich demnach schon jetzt darauf, ihre Freunde aus Oberasbach am zweiten Adventswochenende wiederzusehen, heißt es.

Das Rathaus-Foyer nutzen die Krippenfreunde Nürnberg/Fürth e. V. für eine Krippenausstellung. Freien Eintritt gibt es auch bei der Modellbahnausstellung vom Modellbahn Team Oberasbach e. V. im Pfarrzentrum St. Johannes, St. Johannes Straße 2, am Samstag von 14.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Für die kleinen Besucher führe der CVJM Unterasbach wieder ein Kasperletheater in der Stadtbücherei auf. Vorstellungen sind am Samstag um 15 Uhr, 18 Uhr und 19.15 Uhr, sowie am Sonntag um 15 und 17 Uhr. Der Kindergarten Regenbogen bietet eine Lebkuchenwerkstatt auf dem Weihnachtsmarkt an. Bürgermeisterin Birgit Huber (CSU) eröffne den Markt am Samstag um 14 Uhr gemeinsam mit dem Oberasbacher Christkind und den Partnerstädten. Die große Bescherung sei dann am Samstag um 17 Uhr auf der Weihnachtsmarktbühne.

Die Öffnungszeiten:

Samstag, 03. Dezember 2022: 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 04. Dezember 2022: 13 bis 19 Uhr