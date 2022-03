Die Stadt Oberasbach spendet zwei ausgemusterte Löschfahrzeuge an die Feuerwehr in Solotonoscha (Oblast Tscherkassy, ca. 150 km südöstlich von Kiew). Arrangiert hat diese Aktion der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes Thorsten Schlichting in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr in Buchholz im Erzgebirge, erklärt die Stadt Oberasbach.

Im vergangenen Jahr haben die Freiwilligen Feuerwehren Oberasbach und Altenberg Löschfahrzeuge aus Altergründen ausgemustert und neue Einsatzfahrzeuge erhalten. Die alten Fahrzeuge konnten bislang noch nicht verkauft werden als Thorsten Schlichting über den Deutschen Feuerwehrverband von der Hilfsaktion des Kreisfeuerwehrverbandes Erzgebirge aus Buchholz und dem Verein „Ukraine-Freunde Erzgebirge“ erfuhr.

Diese suchten gemeinsam nach feuerwehrtechnischem Material für Feuerwehren in der Ukraine, und waren begeistert über die Möglichkeit, ganze Feuerwehrfahrzeuge - zwar ausgemustert, aber durchaus noch funktionsfähig -, in die Ukraine bringen zu können. Diese Idee stieß bei Bürgermeisterin Birgit Huber auf große Zustimmung.

„Im Angesicht der katastrophalen Auswirkungen des Ukrainekrieges engagieren sich allerorten Menschen, um das Leid der Bevölkerung in der Ukraine zu lindern“, so Erste Bürgermeisterin Birgit Huber. „Wenn wir als Stadt Oberasbach auf diese Weise kurzfristig und zielgerichtet humanitäre Hilfe leisten können, stand es für uns außer Frage, diese Aktion zu unterstützen.“

Innerhalb weniger Tage konnten alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt und ein Übergabetermin bereits für Samstag, den 12. März 2022 bei der Feuerwehr Oberasbach vereinbart werden.

„Die Mitglieder der Feuerwehren Altenberg und Oberasbach waren auch sofort begeistert und standen sofort hoch motiviert bereit, um die Fahrzeuge kurzfristig für die Übergabe vorzubereiten“, so Klaus Kondert, Kommandant der Feuerwehr Oberasbach.

Heiko Pietzsch, Florian Jahr und Kevin Meiner von der Feuerwehr Buchholz sind am Samstagmorgen angereist und übernahmen die beiden Fahrzeuge mit großer Freude.

„Uns verbindet eine langjährige Freundschaft mit der Feuerwehr in Solotonoscha“, sagt Heiko Pietzsch. „Bereits seit 2014 hat sich durch zahlreiche gegenseitige Besuche eine tiefe Partnerschaft entwickelt. Wir konnten die Kameraden bereits durch einige Lieferungen von Atemschutzgeräten, Atemluftkompressoren, Schläuchen und anderen Materialien erfolgreich unterstützen.“

Die Ausstattung der Feuerwehren in der Ukraine ist auch ohne den Krieg bereits deutlich schlechter als in Deutschland. So berichtet Heiko Pietzsch beispielsweise davon, dass ein Drehleiterfahrzeug im Bedarfsfall aus 130 km Entfernung angefordert werden muss. Die Auswirkungen kann man sich sicher gut ausmalen.

Die aktuelle Lage vor Ort ist katastrophal und Feuerwehren in der Ukraine für jede Unterstützung dankbar, um die permanenten Einsätze zu realisieren oder ausgebrannte Fahrzeuge zu ersetzen. Für Kevin Meiner und Florian Jahr ist die Vorstellung geradezu entsetzlich, wenn sie Fernsehbilder von zahlreichen Orten sehen, die sie von ihren früheren Besuchen kennen, die inzwischen in Schutt und Asche liegen.

Bereits am kommenden Freitag (18. März) machen sich die Fahrer der Buchholzer Feuerwehr auf die ca. dreizehnstündige Reise und verbringen die Fahrzeuge nach Ostpolen (ca. 50 km von der ukrainischen Grenze entfernt). Dort übergeben sie die Fahrzeuge an die Feuerwehrkameraden aus Solotonoscha, die für die Ausreise nach Polen eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung des ukrainischen Innenministeriums in Kiew benötigen.

Wir wünschen uns, dass die Oberasbacher Fahrzeuge wesentlich dazu beitragen können, Unheil und Leid zu lindern.