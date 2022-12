Am Freitagnachmittag (9. Dezember 2022) ereignete ich im Landkreis Fürth ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei Mittelfranken.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 46-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr auf der St2252 von Langenzenn kommend in Richtung Wilhermsdorf unterwegs. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. "Auf der Straße und auf dem Feld liegen viele Trümmerteile", berichtet Marc Siegl, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken gegenüber News5.

Von der Straße geschleudert: Frau verstirbt nach Frontalzusammenstoß

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Auto von der Straße in eine angrenzende Wiese geschleudert. Für die 41-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ihre 18-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der Unfallverursacher kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von einer Gutachterin unterstützt. Neben den Polizeibeamten waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren vor Ort. Die ST2252 ist zur Stunde (Stand 16:15 Uhr) bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Zudem wurde ein Notfallseelsorger zum Geschehen hinzugerufen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)