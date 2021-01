Landratsamt Fürth untersagt Corona-Versammlung in Stein: Das Landratsamt Fürth hat eine für den kommenden Sonntag (17. Januar 2021) geplante Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Stein verboten. Zuvor hatte bereits die Stadt Nürnberg die Corona-Demonstration untersagt. Nach der Absage dort versuchten die Verantwortlichen kurzerhand, ihren Protest ins benachbarte Stein zu verlegen. Doch auch hier dürfen die Teilnehmer nun nicht demonstrieren.

Die Kundgebung mit dem Namen "Coronoia 2020. Nie wieder mit uns. Wir stehen heute auf! Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf Beendigung des Notstands-Regimes. Frieden, Freiheit keine Diktatur" hätte am Festplatz in Stein stattfinden sollen.

Nach Verbot in Nürnberg: Weitere Corona-Demo in Mittelfranken untersagt

Genau wie in Nürnberg wurde auch das Verbot in Stein mit den jüngsten Versammlungen von Corona-Gegnern in Nürnberg begründet, bei denen etliche Teilnehmer wie im Fasching feierten und keine Masken trugen.

In der Gesamtbewertung seien aus der angemeldeten Versammlung konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu erkennen, teilt das Landratsamt Fürth mit. Gefahren ergäben sich insbesondere für den Infektionsschutz der Teilnehmer sowie der Einsatzkräfte und der Bevölkerung. Laut Angaben der Behörde wurde in der Anmeldung der Protestaktion eine Teilnehmerzahl von 199 Personen angegeben.

Diesbezüglich zieht das Landratsamt Fürth "die Einhaltung der Gesetze" in Zweifel. Aufgrund der konkreten Versammlungslage seien ähnliche Ereignisse zu erwarten, wie sie im Rahmen einer Versammlung am 3. Januar 2021 in Nürnberg passiert sind.

Bürgermeister begrüßt Verbot: "Es ist die richtige Entscheidung"

Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer begrüßt das Versammlungsverbot: "Als Bürgermeister freut es mich, dass die Demonstration in Stein vom Landratsamt Fürth verboten wurde. "Es ist die richtige Entscheidung, nachdem die Infektionszahlen im Landkreis Fürth, aber vor allem in der Stadt Stein in den letzten Tagen am höchsten waren", so Krömer.

„Wir tun alles, damit die Infektionszahlen in Stein zurückgehen und dafür danke ich auch den Steiner Bürgerinnen und Bürgern, die sich an die gültigen Regeln und Vorgaben halten. Und dies wollen wir nicht durch die Verlagerung einer Demo nach Stein gefährden.“