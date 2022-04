Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind aktuell keine Zugfahrten im Raum Fürth möglich.

Aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Strecke kommt es im Raum Fürth aktuell zu Beeinträchtigungen.

DB teilt mit: aktuell keine Zugfahrten im Raum Fürth möglich

Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten, beziehungsweise wenden vorzeitig. Die RE-Züge aus Richtung Bamberg wenden in Erlangen. Die S-Bahnen der Linie S 1 wenden in Vach. Die Züge / S-Bahnen aus Richtung Würzburg Hbf / Markt Erlbach / Neustadt (Aisch) wenden in Siegelsdorf. Die Züge aus Richtung Cadolzburg wenden in Zirndorf.

Die DB schreibt weiter: "Beachten Sie bitte zusätzlich, dass aufgrund von unbefugten Personen auf der Strecke zurzeit keine Zugfahrten zwischen Nürnberg Hbf und Fürth (Bay) Hbf möglich sind. Bitte nutzen Sie zwischen Nürnberg Hbf und Fürth (Bay) Hbf alternativ die U-Bahnen der Linie U 1."

Es muss mit Verzögerungen, Teilausfällen oder vorzeitigem Zugwenden gerechnet werden. Weitere Infos zur aktuellen Lage findet ihr auch auf dem Twitter-Account der DB Regio.

Vorschaubild: © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa