Einen tödlichen Verkehrsunfall - vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache - hat es am Samstagvormittag (26. Juni 2021) auf der Atzenhofer Straße gegeben. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr gegen 10.00 Uhr ein 57-jähriger Mann von Atzenhof in Richtung Ritzmannshof.

Unvermittelt kam der Mann mit seinem Auto immer weiter nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen entgegenkommenden Wagen, der noch versuchte auszuweichen. Nach etwa 30 Metern blieb der 57-Jährige mit seinem Auto im Grünstreifen zum Stehen. Ein gerufener Notarzt leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, allerdings erfolglos. Der 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.